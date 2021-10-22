Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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