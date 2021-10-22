Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели
22 октября 202114:29
Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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22 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru