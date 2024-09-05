Собянин: Более 130 объектов украсит новая архитектурно-художественная подсветка

Более 130 зданий и сооружений в российской столице до конца текущего года украсит новая архитектурно-художественная подсветка. О таких планах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди объектов, которые получат обновленное световое оформление, значатся Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове, Мемориальный музей-квартира Глеба Кржижановского (советский государственный деятель).

Так, на первом в списке объекте будет смонтировано более 400 мощных светодиодных прожекторов. Такая подсветка призвана сыграть роль естественного освещения. Музей-квартира Кржижановского, который также будет подсвечен, расположен в купеческом особняке XIX века.

Собянин: По вечерам в столице зажигаются больше миллиона светильников

Кроме того, архитектурно-художественная подсветка будет применена для украшения 29 объектов образования и домов на ведущих столичных автотрассах. Также будет трансформирован посредством прожекторов облик некоторых домов, которые расположены на территориях, вошедших в программу комплексного благоустройства.

В 2023 году уже были проведены аналогичные работы напротив Южного речного вокзала, на Московском дворце молодежи на Комсомольском проспекте, в храмовом комплексе в Архангельском переулке. Как подчеркнул Собянин, российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:АрхитектураСобянинМосква

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