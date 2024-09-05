Собянин: Более 130 объектов украсит новая архитектурно-художественная подсветка

Более 130 зданий и сооружений в российской столице до конца текущего года украсит новая архитектурно-художественная подсветка. О таких планах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди объектов, которые получат обновленное световое оформление, значатся Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове, Мемориальный музей-квартира Глеба Кржижановского (советский государственный деятель).

Так, на первом в списке объекте будет смонтировано более 400 мощных светодиодных прожекторов. Такая подсветка призвана сыграть роль естественного освещения. Музей-квартира Кржижановского, который также будет подсвечен, расположен в купеческом особняке XIX века.