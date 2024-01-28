Собянин: По вечерам в столице зажигаются больше миллиона светильников

Он уточнил, что в их число входит более 790 тысяч ламп наружного освещения и 320 тысяч элементов архитектурно-художественной подсветки.

За исправностью системы следит единый центр управления сетями. Зимой к миллиону светильников добавляется праздничная иллюминация.

«В этом году это порядка 5 тыс. объемно-декоративных конструкций», - напомнил Собянин.

По его словам, на дежурстве в центре постоянно находятся 26 специалистов. Планируется внедрение автоматизированной системы интеллектуального управления наружным освещением, которая сможет следить за состоянием всех фонарей и регулировать яркость, сообщил градоначальник.

Ранее мэр заявил, что праздничную иллюминацию к Новому году установили более чем 72 тысячи объектов бизнеса.

