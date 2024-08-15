Смирнов: Ситуация на Курской АЭС остается стабильной

Ситуация на Курской АЭС стабильная. Об этом заявил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

Руководитель региона сообщил, что в Курчатове встретился с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

«В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Минобороны и Росгвардия принимают меры для обеспечения безопасности объекта.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что Курская АЭС была целью атак украинских военных в регионе.

