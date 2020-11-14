Мэр Томска арестован за превышение должностных полномочий
Мэр Томска Иван Кляйн решением суда отправлен под арест по делу о превышении полномочий, сообщает Telegram-канал «Раньще всех. Ну почти».
По версии СУ СК РФ по Томской области, по указанию Кляйна департамент градостроительства и архитектуры администрации региона внес в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о санитарно-защитной зоне в отношении земельного участка АО «Томское пиво», акционером которого является мэр. В связи с этим предприниматель, который собирался на соседнем участке строить многоэтажные дома, получил отказ на заявление об изменении территориальной зоны. В результате бизнесмену причинен существенный вред.
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Кляйну грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН отметил, что теперь отчасти изменится элитная конфигурация в городе.
«Мэр Томска – это значит бюджет Томска. Бюджет Томска значит бизнес Томска. Те люди, которые его окружали и за счет этого были элитой, в лучшем для себя случае окажутся на периферии. Но политическую ситуацию это не изменит. Изменится некоторое количество лиц, но доминирующая сила останется та же», - сказал Журавлев.
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