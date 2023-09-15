СМИ: В мэрии Читы проходят обыски
Мероприятия следственного характера проходят в администрации Читы. Об этом сообщает портал Zab.ru со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, во время обысков у некоторых сотрудников мэрии города изымали телефоны.
При этом в управлении Следственного комитета РФ сообщили, что не располагают информацией о происходящем. Как отметили в краевом УМВД, полиция не работала в читинской мэрии.
Ранее правоохранители провели обыски в Минздраве Самарской области в рамках расследования дела о мошенничестве. В противоправных действиях подозревают замглавы ведомства Асланбека Майрамукаева, пишет RT. Чиновника отправили под арест на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru