В Дагестане в двух министерствах прошли обыски по делу о махинациях
В двух министерствах республики Дагестан были проведены обыски по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, речь идет о министерстве сельского хозяйства и министерстве экономического развития региона.
Как отмечается, сотрудники УФСБ по Дагестану совместно с коллегами из МВД искали улики по делу о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства.
Незадолго до обысков были задержаны начальник одного из отделов минсельхоза Дагестана и его родственник, которой также был и главой фермерского хозяйства.
По местам жительства подозреваемых прошли обыски.
Ранее ФСБ обыскала военкоматы Екатеринбурга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru