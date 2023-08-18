В Дагестане в двух министерствах прошли обыски по делу о махинациях

По данным агентства, речь идет о министерстве сельского хозяйства и министерстве экономического развития региона.

Как отмечается, сотрудники УФСБ по Дагестану совместно с коллегами из МВД искали улики по делу о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства.

Незадолго до обысков были задержаны начальник одного из отделов минсельхоза Дагестана и его родственник, которой также был и главой фермерского хозяйства.

По местам жительства подозреваемых прошли обыски.

Ранее ФСБ обыскала военкоматы Екатеринбурга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

