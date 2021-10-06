СМИ: в Краснодарском крае планируют ввести QR-коды

Власти Кубани планируют ввести QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов и предприятий общепита, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона.

Собеседник агентства добавил, что подтверждение вакцинации также потребуется для посещения спортивных и культурных учреждений. Источник не исключил, что QR-коды в Краснодарском крае могут ввести уже с 11 октября.

Ранее власти Вологодской области объявили, что с 9 октября в регионе для посещения предприятий общепита, музеев, библиотек и игровых мероприятий потребуется QR-кода о вакцинации от коронавируса или справка перенесённой болезни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинКраснодарский Край
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