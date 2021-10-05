Власти Вологодской области ввели QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Власти Вологодской области объявили, что с 9 октября в регионе для посещения предприятий общепита, музеев, библиотек и игровых мероприятий потребуется QR-кода о вакцинации от коронавируса или справка перенесённой болезни, сообщает пресс-служба правительства региона.

Председатель областного правительства Антон Кольцов заявил, что QR-код также будет необходим для визитов в кинотеатры и театры, для посещения концертов и физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, кроме граждан младше 18 лет.

Кроме того, уже с 6 октября в Вологодской области данные требования будут актуальны для оказания плановой медпомощи, как в стационарах, так и для амбулаторных больных.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 25 110 новых случаев коронавируса, обновлён суточный антирекорд по количеству умерших - скончались 895 пациентов, сообщает «Свободная пресса».

