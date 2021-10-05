Власти Вологодской области ввели QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий
Власти Вологодской области объявили, что с 9 октября в регионе для посещения предприятий общепита, музеев, библиотек и игровых мероприятий потребуется QR-кода о вакцинации от коронавируса или справка перенесённой болезни, сообщает пресс-служба правительства региона.
Председатель областного правительства Антон Кольцов заявил, что QR-код также будет необходим для визитов в кинотеатры и театры, для посещения концертов и физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, кроме граждан младше 18 лет.
Кроме того, уже с 6 октября в Вологодской области данные требования будут актуальны для оказания плановой медпомощи, как в стационарах, так и для амбулаторных больных.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 25 110 новых случаев коронавируса, обновлён суточный антирекорд по количеству умерших - скончались 895 пациентов, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- Власти Вологодской области ввели QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий
- Путину предложили кандидатуру на пост детского омбудсмена
- Путин потребовал быстрее убрать свалки из городов РФ
- Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили
- Кнут и пряник. Вирусолог назвал способы избежать COVID-локдаун
- Голикова поручила сократить время ПЦР-тестирования до 24 часов
- После крушения судна в Белом море спасли двух человек
- Путин назвал борьбу с коронавирусом одной из главных проблем
- Голикова назвала число россиян, завершивших вакцинацию от COVID-19
- Собянин анонсировал массовое ПЦР-тестирование в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru