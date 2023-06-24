СМИ: В Коломне перекрыли мост через Оку

Журналисты отмечают, что жители могут преодолеть сооружение пешком или на велосипеде.



В Telegram-канале издания сообщается, что горожане выкладывают в соцсети видео с длинной колонны военной техники в сопровождение автомобилей ГИБДД, которая движется в сторону Москвы.

Ранее Минтранс Подмосковья подтвердил, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе города Серпухов. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».



