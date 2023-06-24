СМИ: В Коломне перекрыли мост через Оку

В подмосковной Коломне перекрыли мост через реку Ока, сообщает издание Baza.

На дорогах Москвы заметили бронетранспортеры

Журналисты отмечают, что жители могут преодолеть сооружение пешком или на велосипеде.

В Telegram-канале издания сообщается, что горожане выкладывают в соцсети видео с длинной колонны военной техники в сопровождение автомобилей ГИБДД, которая движется в сторону Москвы.

Ранее Минтранс Подмосковья подтвердил, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе города Серпухов. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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