СМИ: В Коломне перекрыли мост через Оку
24 июня 202318:05
В подмосковной Коломне перекрыли мост через реку Ока, сообщает издание Baza.
Журналисты отмечают, что жители могут преодолеть сооружение пешком или на велосипеде.
В Telegram-канале издания сообщается, что горожане выкладывают в соцсети видео с длинной колонны военной техники в сопровождение автомобилей ГИБДД, которая движется в сторону Москвы.
Ранее Минтранс Подмосковья подтвердил, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе города Серпухов. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru