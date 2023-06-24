На дорогах Москвы заметили бронетранспортеры
24 июня 202316:18
Очевидцы сообщают о появлении на улицах Москвы нескольких бронетранспортеров. Кадры с военными автомобилями опубликованы в Telegram-каналe «Радиоточка НСН».
Машины стоят на дорогах в окружении нескольких полицейских машин и сотрудников ГИБДД. При этом участники движения беспрепятственно продолжают движение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о запрете на въезд и выезд из Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru