СМИ сообщили о звуке мощного взрыва в Курске
Жители северо-запада Курска вечером 22 марта услышали мощный хлопок, сообщает издание Baza.
По данным Telegram-канала, взрыв был слышен со стороны аэропорта. Официальных заявлений пока не было.
Местные жители делятся видео с камеры наблюдения домофона. На записи отчетливо слышен сильный хлопок.
Власти региона опровергли информацию о взрыве в областном центре. В областном правительстве заявили, что происшествий на земле и в воздухе не зафиксировано.
Украинская армия 19 марта обстреляла населенные пункты Троицкое, Елизаветовка и Краснооктябрьский Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт, передает НСН.
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