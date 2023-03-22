СМИ сообщили о звуке мощного взрыва в Курске

Жители северо-запада Курска вечером 22 марта услышали мощный хлопок, сообщает издание Baza.

СМИ: в Курской области объявлен план «Перехват»

По данным Telegram-канала, взрыв был слышен со стороны аэропорта. Официальных заявлений пока не было.

Местные жители делятся видео с камеры наблюдения домофона. На записи отчетливо слышен сильный хлопок.

Власти региона опровергли информацию о взрыве в областном центре. В областном правительстве заявили, что происшествий на земле и в воздухе не зафиксировано.

Украинская армия 19 марта обстреляла населенные пункты Троицкое, Елизаветовка и Краснооктябрьский Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт, передает НСН.

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