СМИ сообщили о нехватке еды на Чукотке, Сахалине и Камчатке
Острая нехватка товаров первой необходимости, в том числе еды, наблюдается в восточных регионах России — на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, жители Чукотки опубликовали на портале change.org обращение к президенту Владимиру Путину, в котором сообщили о нехватке овощей, фруктов, молочной продукции и яиц почти во всех населенных пунктах региона. За все лето продовольствие доставил только один корабль.
На Камчатке поставки продуктов задерживаются на период до 60 дней. По данным властей региона, в приморских портах остаются около 1,6 тысячи контейнеров. Кроме того, 1,1 тысячи контейнеров с продовольствием не дошли до Сахалина.
Ситуацию объясняют усилением нагрузки на терминалы Приморья на фоне возросшего грузопотока из Китая. Отмечается, что из-за проблем на границе между странами и резкого роста ставок на фрахт контейнеровозов китайские производители отправляют товары в Европу по российской железной дороге.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при организации завоза продукции на Крайний Север через порт Владивостока. Также Минтранс по поручению вице-премьера Юрия Трутнева создал рабочую группу для контроля за поставкой грузов в дальневосточные регионы.
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