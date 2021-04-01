СМИ: представитель алтайского губернатора задержана за взятку

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в Законодательном собрании региона Стелла Штань задержана в Барнауле за особо крупную взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сейчас Штань размещена в изоляторе временного содержания. В региональном следственном управлении СК РФ эту информацию пока не комментируют.

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Стелла Штань с 2008 по 2016 год была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания. Нынешнюю должность она заняла в 2018 году.

Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению во взятке в 31 млн рублей от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Алтайский КрайВзятка
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