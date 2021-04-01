СМИ: представитель алтайского губернатора задержана за взятку

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в Законодательном собрании региона Стелла Штань задержана в Барнауле за особо крупную взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сейчас Штань размещена в изоляторе временного содержания. В региональном следственном управлении СК РФ эту информацию пока не комментируют.