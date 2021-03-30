СМИ: Экс-полковник Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд рублей

Бывший руководитель управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко, ранее осуждённый за несколько эпизодов коррупции, не признал вину по новому делу о взятках на 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.



В Пресненском суде Москвы, где идёт слушание дела по существу, Захарченко заявил, что ему непонятно обвинение.

«Какие конкретно действия я совершил, в обвинении не указано. Отсутствует предмет взятки... не указаны расчетные счета в банках, на которых могли храниться денежные средства, не известен источник формирования взятки. Вину свою не признаю», - отметил бывший полковник.

Захарченко добавил, что намерен доказывать свою невиновность «по всем вменяемым ему статьям».

Помимо экс-полицейского Захарченко в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки обвиняются ещё три человека: адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов, которые своей вины также не признали.

Следствие считает, что в период с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал взятки за покровительство организованной преступной группы, причём не только деньгами, но и, например, в виде оплаты услуг по проживанию в гостиницах Краснодарского края.

Захарченко задержали по обвинению в получении взятки в сентябре 2016 года. Во время обыска в его квартире обнаружили почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, которые были конфискованы в пользу государства. Бывшего полицейского приговорили к 13 годам лишения свободы, но позже суд смягчил приговор, снизив срок до 12 лет 6 месяцев, сообщает Ura.ru.

