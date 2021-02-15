СМИ: губернатор Владимирской области может уйти в отставку
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) может уйти в отставку до думских выборов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.
По их данным, окончательное решение пока не принято. Сипягин рассматривает возможность избрания в нижнюю палату парламента.
Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области в 2018 году.
Ранее в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) указывалось, что восьми российским губернаторам грозит отставка до сентября, передает Ura.ru.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН перечислила основные критерии, по которым можно оценивать шансы на новые губернаторские отставки.
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