СМИ: губернатор Владимирской области может уйти в отставку

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) может уйти в отставку до думских выборов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

По их данным, окончательное решение пока не принято. Сипягин рассматривает возможность избрания в нижнюю палату парламента.