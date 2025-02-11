СМИ: Главврач дагестанской больницы уволился после секс-скандала
Главврач Чародинской ЦРБ в Дагестане уволился после того, как в Сеть попало видео, на котором он вступил в интимную связь с коллегой на рабочем месте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 67-летний мужчина забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции.
По данным Daily Storm, у врача есть жена и четверо детей. Женщина, которая вступила с ним в связь, также замужем и воспитывает четверых детей.
После инцидента заслуженный врач Дагестана ушёл на больничный, а затем уволился. При этом по данным Baza, официальной причиной для отставки стал не ролик, разлетевшийся по Сети, а возраст мужчины.
Ранее первый зампред комитета по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко в беседе с НСН заявила, что того, кто разместил в Сети видео с целью скомпрометировать депутата от КПРФ Дениса Парфенова, необходимо посадить в тюрьму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru