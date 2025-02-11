СМИ: Главврач дагестанской больницы уволился после секс-скандала

Главврач Чародинской ЦРБ в Дагестане уволился после того, как в Сеть попало видео, на котором он вступил в интимную связь с коллегой на рабочем месте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 67-летний мужчина забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции.

По данным Daily Storm, у врача есть жена и четверо детей. Женщина, которая вступила с ним в связь, также замужем и воспитывает четверых детей.