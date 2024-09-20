«В тюрьму!»: В Госдуме осудили интим-видео якобы с депутатом Парфеновым

Того, кто разместил в Сети видео с целью скомпрометировать депутата от КПРФ Дениса Парфенова, необходимо посадить в тюрьму, заявила НСН первый зампред комитета по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко.

В пятницу, 20 сентября, Telegram-каналы распространили видео, на котором человек, похожий на депутата от партии КПРФ Дениса Парфенова, привел некую женщину прямо в Госдуму и устроил с ней интимную связь в кабинете. Драпеко жестко отреагировала на этот видеоматериал.

«У меня жесткое мнение. Кто разместил, того в тюрьму, и чем меньше мы будем об этом вспоминать, тем быстрее это все пройдет», - сказала как отрезала она.

Ее коллега, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с НСН назвал информацию о возможной связи Парфенова с женщиной на рабочем месте недостоверной и выразил предположение о намеренной порче репутации.

«Крайне сомневаюсь, что это достоверная информация. Поэтому достоверной информации у меня нет, комментировать, естественно, не буду. Могли подставить совершенно спокойно», - отметил он.

Сам депутат не берет трубки от журналистов НСН и подобное видео никак не прокомментировал, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

