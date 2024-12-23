СМИ: Глава филиала «Ставэлектросеть» уволился после корпоратива со стриптизом
В Ставропольском крае госслужащие устроили корпоратив со стриптизом в стиле БДСМ. Как пишет «Блокнот. Ставрополь», в соцсети попали фото и видео, предположительно, снятые в Минеральных Водах.
Отмечается, что всё произошло 22 декабря в День энергетика. Засветившимся на фото и видео «главным героем» стал мужчина, который принял участие в танце полуголой стриптизёрши, местами имитировавшим половой акт.
Пользователи соцсетей возмутились поведением местного филиал электросетей, припомнив им периодические перебои с электроэнергией, также предположив, что последствия корпоратива будут сравнимы с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
По данным Telegram-канала Shot, главным героем видео оказался начальник производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» 48-летний Дмитрий Степнов, а работы лишился его начальник, глава предприятия Сергей Кайшев.
Ранее сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что каждая пятая российская компания проведет корпоратив в офисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Глава филиала «Ставэлектросеть» уволился после корпоратива со стриптизом
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru