СМИ: Глава филиала «Ставэлектросеть» уволился после корпоратива со стриптизом

Отмечается, что всё произошло 22 декабря в День энергетика. Засветившимся на фото и видео «главным героем» стал мужчина, который принял участие в танце полуголой стриптизёрши, местами имитировавшим половой акт.

Пользователи соцсетей возмутились поведением местного филиал электросетей, припомнив им периодические перебои с электроэнергией, также предположив, что последствия корпоратива будут сравнимы с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

По данным Telegram-канала Shot, главным героем видео оказался начальник производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» 48-летний Дмитрий Степнов, а работы лишился его начальник, глава предприятия Сергей Кайшев.

Ранее сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что каждая пятая российская компания проведет корпоратив в офисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

