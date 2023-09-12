СМИ: Финляндия продает здание Культурного центра в Петербурге

По данным издания, что российская сторона якобы сделала невыгодной продажу недвижимости, из-за чего Финляндия рассматривает бартер как возможный вариант.

Здание «Финского дома» находится на Большой Конюшенной улице. Финляндия владеет этой недвижимостью в Санкт-Петербурге с 2018 года.

Ранее власти Финляндии заявили, что не намерены конфисковывать автомобили с российской регистрацией при въезде в страну, сообщают «Известия».

