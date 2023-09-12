СМИ: Финляндия продает здание Культурного центра в Петербурге
Финляндия ищет покупателя здания так называемого «Финского дома» в Санкт-Петербурге, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat.
По данным издания, что российская сторона якобы сделала невыгодной продажу недвижимости, из-за чего Финляндия рассматривает бартер как возможный вариант.
Здание «Финского дома» находится на Большой Конюшенной улице. Финляндия владеет этой недвижимостью в Санкт-Петербурге с 2018 года.
Ранее власти Финляндии заявили, что не намерены конфисковывать автомобили с российской регистрацией при въезде в страну, сообщают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru