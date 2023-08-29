Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге
Приём заявлений на визы в Финляндию через центры VSF в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России возобновится 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба МИД республики.
В сообщении говорится, что заявки на въездные документы будут принимать с понедельника по пятницу.
Также в финском МИД указали, что обязанности по консульским и въездным вопросам, ранее решавшимся в Санкт-Петербурге, возьмёт на себя посольство Финляндии в Москве.
Ранее глава финского МВД Мари Рантанен заявила о необходимости переоценить существующие требования на получение виз и вида на жительство в стране для граждан России после ареста россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru