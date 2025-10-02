СК завел дело после гибели главы района Новосибирска на охоте

Глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб во время охоты, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Гриб скончался в лесном массиве в Доволенском районе региона. Ему было 59 лет.

По данным Следкома, 1 октября группа мужчин вела охоту по лицензии на диких животных близ села Шагалка. При преследовании косуль один из мужчин выстрелил в животных из карабина, но не убедился, что на линии нет людей. В результате Гриб получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте ЧП.

В отношении мужчины, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности на охоте, возбудили дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

