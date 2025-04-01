Гендиректор Челябинского цинкового завода Избрехт трагически погиб на стрельбище
Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт трагически погиб на территории стрелкового полигона клуба «Царская охота». Спортивный объект расположен в Сосновском районе в селе Долгодеревенское в окрестностях областного центра.
Как сообщили в администрации предприятия, 46-летний топ-менеджер случайно выстрелил в себя, когда проверял разряжено ли его ружье перед тем как покинуть клуб. Избрехт был на стрельбах с водителем и охранником.
Соболезнования в связи с гибелью гендиректора завода выразили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Павел Избрехт также был депутатом регионального Законодательного собрания от «Единой России», возглавлял Федерацию самбо Челябинской области.
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