Гендиректор Челябинского цинкового завода Избрехт трагически погиб на стрельбище

Как сообщили в администрации предприятия, 46-летний топ-менеджер случайно выстрелил в себя, когда проверял разряжено ли его ружье перед тем как покинуть клуб. Избрехт был на стрельбах с водителем и охранником.

Соболезнования в связи с гибелью гендиректора завода выразили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Павел Избрехт также был депутатом регионального Законодательного собрания от «Единой России», возглавлял Федерацию самбо Челябинской области.

