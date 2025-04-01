Гендиректор Челябинского цинкового завода Избрехт трагически погиб на стрельбище

Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт трагически погиб на территории стрелкового полигона клуба «Царская охота». Спортивный объект расположен в Сосновском районе в селе Долгодеревенское в окрестностях областного центра.

Тела троих из четверых пропавших военных США найдены после учений в Литве

Как сообщили в администрации предприятия, 46-летний топ-менеджер случайно выстрелил в себя, когда проверял разряжено ли его ружье перед тем как покинуть клуб. Избрехт был на стрельбах с водителем и охранником.

Соболезнования в связи с гибелью гендиректора завода выразили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Павел Избрехт также был депутатом регионального Законодательного собрания от «Единой России», возглавлял Федерацию самбо Челябинской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/zinc74
ТЕГИ:ГибельЗаводЧелябинск

Горячие новости

Все новости

партнеры