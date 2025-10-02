В Воронежской области два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА

Частные дома повреждены после атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, прошедшей ночью над двумя районами и одним городским округом региона уничтожили 38 БПЛА.

«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», - написал Гусев.

Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России за ночь уничтожили 85 дронов, в том числе 38 - в Воронежской области, пишет 360.ru.

