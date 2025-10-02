Драпеко: Лоза не стал заслуженным артистом не из-за «плоской Земли»
Процедура присвоения звания заслуженного артиста проходит в несколько этапов, на каждом из которых собирается «куча документов», заявила НСН Елена Драпеко.
Неоднозначные взгляды по поводу плоской Земли не могли помешать музыканту Юрию Лозе получить звание заслуженного артиста, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Музыкант Юрий Лоза ранее пожаловался НСН, что не может получить звание заслуженного артиста «из-за высокопоставленных врагов». После этого член президентской Комиссии по госнаградам Леонид Палько пообещал НСН уточнить у коллег насчет звания заслуженного артиста для Юрия Лозы: по его словам, фамилия музыканта один раз у них «проходила», но имён рассматривается много, при этом есть несколько уровней согласования. Драпеко предположила, что повлияло на такой исход.
«У нас есть порядок выдвижения: выдвигает кандидатуру творческая организация, это поступает в город, например, в Москву, затем в федеральный округ, а только после этого отправляется в министерство культуры. До министерства его документы вообще дошли? Звание – это как медаль, как орден, оно присваивается решением государства. Возможно, он не прошел экспертный совет министерства, такое тоже бывает. Учитываются благодарственные письма, российские и международные награды, но я не член экспертного совета, знаю только общий порядок», - рассказала она.
Депутат посоветовала музыканту выяснить, на каком этапе был получен отказ, а не просто «сидеть и ждать».
«Они выбирают кандидатов из всей России, провинции же тоже надо звания давать. Возможно, есть ограничения какие-то по регионам. О причине своего решения обычно не сообщают. Если ему отказали, надо понять, на каком этапе. Кто? На этапе города или федеральный округ? Его взгляды по поводу плоской Земли не имеют отношения к творчеству. Тут сложно сказать, почему. Он сам должен выяснить, на каком этапе. Зачем сидеть и ждать, пока присвоят? Просто так не присвоят, там куча документов», - пояснила депутат.
Напомним, что ходатайства о присвоении почётных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН выражал готовность помочь музыканту разобраться с размером его пенсии. Однако сам певец отказался от помощи депутатов и не посчитал ситуацию настолько серьезной.
