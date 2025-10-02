«У нас есть порядок выдвижения: выдвигает кандидатуру творческая организация, это поступает в город, например, в Москву, затем в федеральный округ, а только после этого отправляется в министерство культуры. До министерства его документы вообще дошли? Звание – это как медаль, как орден, оно присваивается решением государства. Возможно, он не прошел экспертный совет министерства, такое тоже бывает. Учитываются благодарственные письма, российские и международные награды, но я не член экспертного совета, знаю только общий порядок», - рассказала она.

Депутат посоветовала музыканту выяснить, на каком этапе был получен отказ, а не просто «сидеть и ждать».

«Они выбирают кандидатов из всей России, провинции же тоже надо звания давать. Возможно, есть ограничения какие-то по регионам. О причине своего решения обычно не сообщают. Если ему отказали, надо понять, на каком этапе. Кто? На этапе города или федеральный округ? Его взгляды по поводу плоской Земли не имеют отношения к творчеству. Тут сложно сказать, почему. Он сам должен выяснить, на каком этапе. Зачем сидеть и ждать, пока присвоят? Просто так не присвоят, там куча документов», - пояснила депутат.

Напомним, что ходатайства о присвоении почётных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН выражал готовность помочь музыканту разобраться с размером его пенсии. Однако сам певец отказался от помощи депутатов и не посчитал ситуацию настолько серьезной.

