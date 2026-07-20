Хинштейн: Пропавшими без вести остаются 330 жителей курского приграничья
Более 300 жителей приграничных районов Курской области числятся пропавшими без вести после вторжения ВСУ на территорию региона. Об этом заявил губернатор области Александр Хинштейн в беседе с ТАСС.
По его словам, остается неизвестна судьба еще 330 курян.
«Я очень надеюсь на то, что большая часть из них жива, по крайней мере, надежда умирает последней», - подчеркнул Хинштейн.
Как отметил губернатор, власти продолжат делать все для того, чтобы установить судьбу каждого человека из числа утративших связь с родными.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о возвращении с Украины 165 жителей Курской области, в том числе 16 детей, напоминает Ura.ru.
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