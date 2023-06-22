СК РФ изъял детали упавшей на мост между Херсонщиной и Крымом ракеты
Следственный комитет России информирует об изъятии деталей ракеты, которую Вооруженные силы Украины использовали при обстреле мостов на границе между Херсонской областью и Крымом. Следственные действия на месте продолжаются, сообщили в СК РФ.
По данным ведомства, зарегистрировано четыре прилета боеприпасов. Среди изъятых на месте элементов - табличка с заводской маркировкой, которая свидетельствует о том, что эта ракета была произведена во Франции.
Уточняется, что одна ракета угодила в дорожное полотно на автомобильном мосту, вторая упала рядом. Ещё один снаряд попал в дублирующий мост, а последний - в воду.
Ранее о том, что ВСУ нанесли удар по мостам на границе между регионами сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, украинская сторона применила английские ракеты Storm Shadow.
Согласно предварительным оценкам, пострадавший Чонгарский мост можно будет восстановить в течении несколько дней. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.
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