СК РФ изъял детали упавшей на мост между Херсонщиной и Крымом ракеты

Следственный комитет России информирует об изъятии деталей ракеты, которую Вооруженные силы Украины использовали при обстреле мостов на границе между Херсонской областью и Крымом. Следственные действия на месте продолжаются, сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, зарегистрировано четыре прилета боеприпасов. Среди изъятых на месте элементов - табличка с заводской маркировкой, которая свидетельствует о том, что эта ракета была произведена во Франции.

Уточняется, что одна ракета угодила в дорожное полотно на автомобильном мосту, вторая упала рядом. Ещё один снаряд попал в дублирующий мост, а последний - в воду.