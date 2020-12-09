СК провел рейд по ресторанам в Петербурге
В результате проведенного рейда по заведениям общепита в Санкт-Петербурге было выявлено три нарушителя противоэпидемических мер. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Проверка проводилась следователями совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга на территории Центрального района города, передает RT.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ранее выразил поддержку барам, кафе и ресторанам в Санкт-Петербурге, которые отказались соблюдать эпидемиологические ограничения властей из-за коронавируса, заявив, что будут работать в новогодние праздники.
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