СК провел рейд по ресторанам в Петербурге

В результате проведенного рейда по заведениям общепита в Санкт-Петербурге было выявлено три нарушителя противоэпидемических мер. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

В Госдуме поддержали борющиеся с закрытием бары

Проверка проводилась следователями совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга на территории Центрального района города, передает RT.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ранее выразил поддержку барам, кафе и ресторанам в Санкт-Петербурге, которые отказались соблюдать эпидемиологические ограничения властей из-за коронавируса, заявив, что будут работать в новогодние праздники.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанКоронавирусСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры