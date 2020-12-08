Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге

Ранее власти Петербурга запретили заведениям общепита обслуживать посетителей с 30 декабря по 3 января. Работать продолжат только те заведения, в которых доступна еда на вынос и для доставки.



Ранее Шнуров спровоцировал перепалку с рэпером Бастой (Василий Вакуленко), который провел два концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Баста уверял, что все санитарные нормы были соблюдены, но власти выявили нарушения и закрыли площадку. Шнуров же заявил, что Баста «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор».

