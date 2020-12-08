Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выразил поддержку некоторым барам, кафе и ресторанам в Санкт-Петербурге, которые отказались соблюдать ограничения властей из-за коронавируса.

«Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет», — написал он.

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Ранее власти Петербурга запретили заведениям общепита обслуживать посетителей с 30 декабря по 3 января. Работать продолжат только те заведения, в которых доступна еда на вынос и для доставки.

Ранее Шнуров спровоцировал перепалку с рэпером Бастой (Василий Вакуленко), который провел два концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Баста уверял, что все санитарные нормы были соблюдены, но власти выявили нарушения и закрыли площадку. Шнуров же заявил, что Баста «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусБарыСергей Шнуров
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