Льготные проездные в Курской области будут продавать по QR-кодам

Приобрести или пополнить транспортную карту льготника жители Курской области смогут только при наличии QR-кода, сообщает пресс-служба областной администрации.

На Кубани ввели QR-коды для посещения всех ТРЦ

В сообщении говорится, что новые ограничения вступят в силу с 21 ноября. Для приобретения льготной карты гражданам понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию или факт перенесённого коронавируса (не более 6 месяцев с даты выздоровления).

При отсутствии QR-кодов можно представить бумажный сертификат.

Ранее в России в МФЦ стали выдавать бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыКоронавирусКарантинКурская Область
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