Льготные проездные в Курской области будут продавать по QR-кодам
Приобрести или пополнить транспортную карту льготника жители Курской области смогут только при наличии QR-кода, сообщает пресс-служба областной администрации.
В сообщении говорится, что новые ограничения вступят в силу с 21 ноября. Для приобретения льготной карты гражданам понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию или факт перенесённого коронавируса (не более 6 месяцев с даты выздоровления).
При отсутствии QR-кодов можно представить бумажный сертификат.
Ранее в России в МФЦ стали выдавать бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru