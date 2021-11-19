Льготные проездные в Курской области будут продавать по QR-кодам

В сообщении говорится, что новые ограничения вступят в силу с 21 ноября. Для приобретения льготной карты гражданам понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию или факт перенесённого коронавируса (не более 6 месяцев с даты выздоровления).

При отсутствии QR-кодов можно представить бумажный сертификат.

Ранее в России в МФЦ стали выдавать бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса.