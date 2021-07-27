Синоптики рассказали, в каких регионах России дожди потушат лесные пожары

Якутии, которая полыхает уже несколько недель, милости от природы ждать не стоит.

В Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, на Чукотке сейчас бушуют лесные пожары. Горят уже более 4 миллионов га леса. Несмотря на усилия пожарных и добровольцев, помогающих в тушении, распространение огня не удается предотвратить. Эксперты признают, что в таких условиях со стихией смогут справиться только обильные дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, в какие регионы в ближайшее время придут долгожданные ливни.

«Обречены гореть». Регионам не хватило денег на лесные пожары
«Если говорить о Чукотке и об Иркутской области, то там природа поможет в ближайшие дни бороться с огнем. Чукотку затронет циклон, надвигающийся со стороны Охотского моря. Это будет в четверг-пятницу, и там будет много дождей. Иркутскую область, особенно ее центральную и южную часть, заденет циклон с Монголии. И там много дождей пройдет, начиная с завтрашнего дня. Что касается основного очага пожаров на территории России – республики Якутии, то там, к сожалению, огнеборцам придется справляться с пожарами своими силами. Потому что, по крайней мере, до конца текущей недели милости от природы ждать не стоит, и циклоны будут обходить этот регион стороной. Там сохранится жаркая сухая погода, да еще и с порывистым ветром», - сообщил метеоролог.

В Якутии с огнем борются более двух тысяч человек и трехсот единиц техники. Для тушения применяются самолеты Бе-200 и Ил-76, а также самолет Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков. 23 июня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» озвучил версии возникновения катастрофических по масштабу возгораний в регионе.

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ФОТО: 38.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЧукоткаИркутская ОбластьЛесные ПожарыЯкутия
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