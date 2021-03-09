Синоптики пообещали москвичам «ледяные иглы» в небе

Вечером в среду, 10 марта, москвичи смогут наблюдать необычное явление - в небе над городом могут появиться ледяные иглы. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что в центральную Россию придет аномальный холод – арктическое вторжение принесет с собой температуры ниже нормы на 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся ниже −20 градусов, а в небе над Москвой могут появиться ледяные иглы.

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Тишковец рассказал, что в эти дни в столице не исключено возникновение морозного тумана, который понизит видимость до 500–1000 метров, сообщает телеканал «360». Ночью это может привести к красивому явлению — возникновению светящихся «столбов», которые будут уходить в небо от фонарей.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал, что наступление так называемой метеорологической весны, которое обычно происходит 27 марта, случится в срок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФобосПогода В Москве
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