Синоптики пообещали москвичам «ледяные иглы» в небе

Вечером в среду, 10 марта, москвичи смогут наблюдать необычное явление - в небе над городом могут появиться ледяные иглы. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что в центральную Россию придет аномальный холод – арктическое вторжение принесет с собой температуры ниже нормы на 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся ниже −20 градусов, а в небе над Москвой могут появиться ледяные иглы.