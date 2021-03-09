Синоптики пообещали москвичам «ледяные иглы» в небе
Вечером в среду, 10 марта, москвичи смогут наблюдать необычное явление - в небе над городом могут появиться ледяные иглы. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он пояснил, что в центральную Россию придет аномальный холод – арктическое вторжение принесет с собой температуры ниже нормы на 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся ниже −20 градусов, а в небе над Москвой могут появиться ледяные иглы.
Тишковец рассказал, что в эти дни в столице не исключено возникновение морозного тумана, который понизит видимость до 500–1000 метров, сообщает телеканал «360». Ночью это может привести к красивому явлению — возникновению светящихся «столбов», которые будут уходить в небо от фонарей.
Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал, что наступление так называемой метеорологической весны, которое обычно происходит 27 марта, случится в срок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Соцсеть «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию
- Курс евро опустился ниже 88 рублей
- Песков назвал сравнение «Спутника V» с русской рулеткой некорректным
- Мясников рассказал, как болезни зубов могут привести к раку
- Врач рассказал, сколько блинов можно есть в Масленицу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru