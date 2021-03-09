Гидрометцентр предсказал аномальные морозы в Европейской России

В Москве утром в среду ожидается 15-16 градусов ниже ноля, по области - до минус 19. Днем температура поднимется до 10 градусом мороза. В ночь на 10 и 11 марта будет до 21 градуса, по области - до минус 24. Дневные температуры будут около минус 10 градусов.

Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России.

Как сообщалось, в Москве и области в минувшие выходные выпало около четверти месячной нормы осадков

