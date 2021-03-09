Гидрометцентр предсказал аномальные морозы в Европейской России

Жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья в ближайшие дни ждут серьезные холодные аномалии, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, с 10 марта над большей частью Европейской России резко возрастает давление, и погода будет «по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной».

Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в выходные в Москве и области

В Москве утром в среду ожидается 15-16 градусов ниже ноля, по области - до минус 19. Днем температура поднимется до 10 градусом мороза. В ночь на 10 и 11 марта будет до 21 градуса, по области - до минус 24. Дневные температуры будут около минус 10 градусов.

Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России.

Как сообщалось, в Москве и области в минувшие выходные выпало около четверти месячной нормы осадков

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ФОТО: pixabay.com
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