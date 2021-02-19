В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за морозов
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московской области из-за аномальных морозов. Погода считается потенциально опасной из-за риска возникновения стихийных бедствий на объектах энергоснабжения, нанесения ущерба.
На сайте Гидрометцентра отмечается, что температура воздуха 19 и 20 февраля будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
Также в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности на воскресенье, 21 февраля, из-за гололеда.
По прогнозам, в выходные в столице прогнозируется мороз до минус 27 градусов ночью и минус 22–24 градусов днем.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что причина аномальных холодов в России в этом году - глобальное потепление, передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии «хороший национализм»
- Коту в Германии запретили баллотироваться в мэры из-за слишком юного возраста
- Чистый убыток «Автоваза» в 2020 году составил почти 200 миллионов евро
- В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за морозов
- Количество сексуальных преступлений в сиротских учреждениях выросло в 13 раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru