В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за морозов

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московской области из-за аномальных морозов. Погода считается потенциально опасной из-за риска возникновения стихийных бедствий на объектах энергоснабжения, нанесения ущерба.

На сайте Гидрометцентра отмечается, что температура воздуха 19 и 20 февраля будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

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Также в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности на воскресенье, 21 февраля, из-за гололеда.

По прогнозам, в выходные в столице прогнозируется мороз до минус 27 градусов ночью и минус 22–24 градусов днем.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что причина аномальных холодов в России в этом году - глобальное потепление, передает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости
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