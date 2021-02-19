В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за морозов

Также в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности на воскресенье, 21 февраля, из-за гололеда.

По прогнозам, в выходные в столице прогнозируется мороз до минус 27 градусов ночью и минус 22–24 градусов днем.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что причина аномальных холодов в России в этом году - глобальное потепление, передает РЕН ТВ.



