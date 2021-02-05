Чудовищные морозы. Синоптик рассказал, когда ждать пик холода в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» в эфире НСН подтвердил, что на выходных ожидается впечатляющее понижение температуры.
Температура в Центральной России на следующей неделе будет на восемь градусов ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней. Похолодание связано с приходом в Европейскую часть страны холодных воздушных масс с северо-востока.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в эфире НСН подтвердил, что на выходных ожидается ощутимое понижение температуры.
«Сегодня столбики термометров в Москве показывают -9..-11 градусов, по области -8..-13. Предстоящей ночью температура в столице понизится до -15, по области до -18. При этом погода будет облачная с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 м/с. Завтра днем и в воскресенье характер погоды существенно не изменится. Такая же погода продержится практически большую часть следующей недели. Уже с понедельника температура понизится на 3-4 градуса. Это значит, что в дневные часы в столице будет -15, по области -22..-23 по ночам. Морозы достигнут пика в середине следующей недели. Это примерно среда-четверг, а потом начнется постепенное потепление», - отметил специалист.
Ранее школьникам в Подмосковье разрешили не ходить на учебу в мороз. Решение о посещении детьми школ остается на усмотрение родителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Боррель надеется на сертификацию вакцины «Спутник V» в ЕС
- Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля
- Лавров назвал возможные санкции ЕС по Навальному внутренним делом Европы
- Навальный отказался признать свою вину по делу о клевете
- Ветерану, который обвинил Навального в клевете, стало плохо в ходе заседания суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru