Чудовищные морозы. Синоптик рассказал, когда ждать пик холода в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в эфире НСН подтвердил, что на выходных ожидается ощутимое понижение температуры.

«Сегодня столбики термометров в Москве показывают -9..-11 градусов, по области -8..-13. Предстоящей ночью температура в столице понизится до -15, по области до -18. При этом погода будет облачная с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 м/с. Завтра днем и в воскресенье характер погоды существенно не изменится. Такая же погода продержится практически большую часть следующей недели. Уже с понедельника температура понизится на 3-4 градуса. Это значит, что в дневные часы в столице будет -15, по области -22..-23 по ночам. Морозы достигнут пика в середине следующей недели. Это примерно среда-четверг, а потом начнется постепенное потепление», - отметил специалист.

Ранее школьникам в Подмосковье разрешили не ходить на учебу в мороз. Решение о посещении детьми школ остается на усмотрение родителей.

