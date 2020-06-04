Северодвинск закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса
Власти Архангельской области с 6 июня закрывают на карантин город Северодвинск из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Будут ограничены въезд и выезд из города, сообщила пресс-служба городской администрации.
Карантин будет действует до особого распоряжения, передает RT.
Очаг коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Северодвинске в конце мая, сообщает телеканал «360». При этом большинство новых заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности.
Согласно данным оперативного штаба, в Архангельской области зафиксировано 2496 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что не нужно "хайповать" на рекомендациях Роспотребнадзора, а непременно их выполнять.
«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зала не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется энфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- Захарова поставила диагноз Берлину после обвинений в хакерских атаках
- СК завел уголовное дело в отношении Николая Платошкина
- Северодвинск закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса
- В Москве появился пропуск для посещения МФЦ и поликлиники
- Депутат Госдумы потребовал отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru