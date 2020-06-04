Северодвинск закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Северодвинске в конце мая, сообщает телеканал «360». При этом большинство новых заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности.

Согласно данным оперативного штаба, в Архангельской области зафиксировано 2496 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что не нужно "хайповать" на рекомендациях Роспотребнадзора, а непременно их выполнять.

«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зала не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется энфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.

