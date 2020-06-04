Путин попросил Минобороны помочь Забайкалью в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу распорядиться о развёртывании в Забайкалье военного госпиталя для лечения больных с COVID-19. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, отметив сложную ситуацию с заболеваемостью в регионе.
Путин, в частности, упомянул об успешном опыте Минобороны в других регионах. Военные развернули уже 16 госпиталей, в том числе в Дагестане, «в сжатые сроки и с хорошим качеством».
Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Забайкальском крае выявлено 1257 случаев заражения коронавирусом, ТАСС сообщает о 1321 случае. В регионе не наблюдается спада заболеваемости — периодически фиксируются всплески. В Забайкалье до 8 июня действуют ограничительные меры. По распоряжению президента в Читу прибыли врачи из Москвы.
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