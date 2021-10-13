Северная Осетия ввела обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Северной Осетии вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом сообщается в постановлении государственного санитарного врача региона Алана Тибилова.

Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для государственных служащих, работников сферы услуг – торговли, туризма, культуры и ЖКХ.

В документе говорится о необходимости привить не менее 80% данных категорий граждан.

Ранее обязательную вакцинацию для определенных групп населения и систему QR-кодов ввели в Новосибирской области.

