Северная Осетия ввела обязательную вакцинацию для ряда граждан
В Северной Осетии вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом сообщается в постановлении государственного санитарного врача региона Алана Тибилова.
Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для государственных служащих, работников сферы услуг – торговли, туризма, культуры и ЖКХ.
В документе говорится о необходимости привить не менее 80% данных категорий граждан.
Ранее обязательную вакцинацию для определенных групп населения и систему QR-кодов ввели в Новосибирской области.
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