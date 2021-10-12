В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию и QR-коды
Обязательная вакцинация для определенных групп населения и система QR-кодов вводятся в Новосибирской области в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает правительство региона.
«Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Соответствующий документ будет опубликован на официальном сайте Управления РПН по Новосибирской области в ближайшее время», — говорится в сообщении.
QR-коды для жителей области введут с 25 октября. Посещение массовых мероприятий, театров и кинотеатров, фестивалей, спортивных и других мероприятия с количеством участников от 500 человек будет доступно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, бумажного сертификата о прививке, отрицательного результата ПЦР-теста, подтверждения перенесенного в последние полгода заболевания. Эти меры распространяются на посетителей фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.
Ограничения не касаются граждан, имеющих медотвод от вакцинации и соответствующую справку, а также лиц младше 18 лет.
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