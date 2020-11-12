Сергунина рассказала о поддержке в Москве креативных индустрий

О поддержке креативных индустрий расскажут представители правительства Москвы на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Форум проходит в столице с 11 по 13 ноября. Он посвящен лучшим практикам в сфере экономики и новых технологий, образования и социального развития.

Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 трлн рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом сегменте трудятся порядка 113 тысяч компаний и около полумиллиона человек.

Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте на данный момент составляет более 6% и имеет большой потенциал роста.