Сергунина рассказала о поддержке в Москве креативных индустрий
О поддержке креативных индустрий расскажут представители правительства Москвы на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Форум проходит в столице с 11 по 13 ноября. Он посвящен лучшим практикам в сфере экономики и новых технологий, образования и социального развития.
Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 трлн рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом сегменте трудятся порядка 113 тысяч компаний и около полумиллиона человек.
Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте на данный момент составляет более 6% и имеет большой потенциал роста.
Сергунина отметила роль креативных технопарков в поддержке отрасли. Первым такой статус летом получил Центр дизайна Artplay. Его резиденты могут получить от города субсидии до 10 млн руб. на компенсацию процентов по кредитам, расходов на приобретение или лизинг оборудования и другое.
Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталия Кузенкова рассказала, что современную поликлинику невозможно представить себе без новейших информационных технологий.
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