Сергунина анонсировала молодежный конкурс малых архитектурных форм
Детский технопарк «На Зорге» объявил конкурс по проектированию малых архитектурных форм. В нем могут принять участие школьники, а также молодые специалисты и студенты, которых будут награждать в отдельной категории, сообщается на сайте мэра Москвы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина пояснила, что принять участие в конкурсе «МАФ!in» могут молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, а также студенты и старшеклассники. Проекты можно представить с командой или индивидуально.
Прием заявок на участие окончится 31 января 2021 года. Победители будут определены с 1 по 8 мая 2021 года. Участники, занявшие первое место в каждой из номинаций, получат награду в размере 50 тысяч рублей. За второе и третье места полагается вознаграждение в размере 30 и 20 тысяч рублей соответственно.
Отмечается, что в жюри войдут специалисты в сфере градостроительства и архитектуры, дизайнеры, художники и партнеры конкурса.
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