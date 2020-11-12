Главврач рассказал о преимуществах цифровизации в поликлиниках
Современную поликлинику невозможно представить себе без новейших информационных технологий, заявила главный врач городской поликлиники №68 Наталия Кузенкова.
Она отметила, что информационные технологии используются на всех этапах взаимодействия с пациентом: от обращения за помощью до выписки рецептов.
Врач добавила, что цифровизация поликлиник помогает значительно сэкономить время и провести более эффективную работу. Кроме того, с начала текущего года посетители московских поликлиник получили доступ к электронным медицинским картам и имеют постоянный доступ к заключениям врачей и выписанным рецептам.
Внедренные в столичную медицину инновации делают взаимодействие с пациентами проще и понятнее, заключила Кузенкова.
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