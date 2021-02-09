Сергунина: 12 тысяч москвичей приняли участие в краудсорсинг-проекте «Город идей»

На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30-й проект «Город идей», он был посвящен развитию самой платформы.

В нем приняли участие 12 тысяч москвичей, которые поделились более 600 идеями по развитию платформы.

Ресурс был запущен в 2014 году. С этого времени в столице реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, это идеи, прошедшие экспертный отбор и получившие наибольшую поддержку пользователей.

На платформе «Город идей» зарегистрировались более 240 тысяч пользователей.

Ранее проведенный опрос показал, что главная мотивация участия москвичей в краудсорсинг-проектах — это возможность предложить идею по теме. Об этом заявило большинство (78%) участников исследования. Наиболее востребованной темой краудсорсинг-проектов стала тема «Социальная сфера».

Ранее Наталья Сергунина сообщила о том, что в столице с 2016 года было проведено почти 494 тысячи бесплатных консультаций для малого бизнеса.

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Фото: mos.ru
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