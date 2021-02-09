Сергунина: 12 тысяч москвичей приняли участие в краудсорсинг-проекте «Город идей»

На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30-й проект «Город идей», он был посвящен развитию самой платформы.

В нем приняли участие 12 тысяч москвичей, которые поделились более 600 идеями по развитию платформы.

Ресурс был запущен в 2014 году. С этого времени в столице реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.