Сергунина рассказала о бесплатной консультационной поддержке малого бизнеса Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице с 2016 года провели почти 494 тысячи бесплатных консультаций для малого бизнеса, сообщает пресс-служба московского градоначальника.
По словам вице-мэра, только в прошлом году предприниматели получили больше 133 тысяч консультаций. Сергунина добавила, что самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в Москве мер поддержки, а также подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что консультации являются одним из ключевых направлений деятельности МБМ, и больше всего бизнес-сообщество интересуется различными видами поддержки, в том числе финансовой, а также вопросами бухгалтерии и налогообложения.
В пресс-службе уточнили, что особое место в системе консультационной поддержки предпринимателей заняла горячая линия, которая начала работать в марте 2020 года и за прошедшее время обработала 18,9 тысяч звонков и обращений, поступивших через сайт. Эксперты контакт-центра МБМ объясняли порядок получения субсидий и кредитов по льготным ставкам, помогали разобраться в правовых и налоговых вопросах, причём в индивидуальном порядке.
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