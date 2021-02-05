Собянин рассказал о системе профнавигации молодежи в Москве

В 2020 году в Москве был открыт новый технопарк. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте, комментируя развитие система профессиональной навигации для школьников и студентов.

«Детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи. Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло», - отметил столичный мэр.