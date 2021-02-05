Собянин рассказал о системе профнавигации молодежи в Москве

В 2020 году в Москве был открыт новый технопарк. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте, комментируя развитие система профессиональной навигации для школьников и студентов.

«Детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи. Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло», - отметил столичный мэр.

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К концу 2019 года в Москве работало уже 17 детских технопарков. В прошлом году открылся еще один. По совам Собянина, во время пандемии не закрылся ни один технопарк, они работали онлайн. Участниками стали 40 тыс. человек.

Собянин добавил, что по итогам учебного года 128 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ, 170 школьников стали победителями крупнейших олимпиад и конкурсов технического творчества, включая Олимпиаду НТИ, Московскую предпрофессиональную олимпиаду школьников.

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