Сергей Собянин: С 2013 года продано 52 млн карт «Тройка»
Пассажиры общественного транспорта в российской столице с 2013 года купили уже 52 миллиона карт «Тройка», по которым осуществили почти 20 миллиардов поездок. Такую статистику привел мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Как напомнил градоначальник, именно 12 лет назад мегаполис запустил впервые в России единый носитель, на который можно записать абонемент или оплатить проезд с баланса. По оценке Собянина, ключевое преимущество «Тройки» – ее универсальность, возможность оплачивать проезд практически во всех видах транспорта, включая речной.
В наши дни билетная система, внедренная Москвой, уже функционирует почти в 30 субъектах федерации. При этом функциональные возможности «Тройки» расширяются на постоянной основе. Например, ей уже можно расплатиться в кассах Московского зоопарка и в парке «Зарядье». Карту принимают на городских парковках, вместо логина при аренде велосипеда.
Мэр также акцентировал внимание на том, что с 2022 года карта переведена на чип 100% российского производства – его выпускает одно из предприятий в Зеленограде. С 2024 года у «Тройки» появился виртуальный аналог – его можно самостоятельно создать в приложении «Метро Москвы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru