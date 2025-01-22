Сергей Собянин: С 2013 года продано 52 млн карт «Тройка»

Пассажиры общественного транспорта в российской столице с 2013 года купили уже 52 миллиона карт «Тройка», по которым осуществили почти 20 миллиардов поездок. Такую статистику привел мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Как напомнил градоначальник, именно 12 лет назад мегаполис запустил впервые в России единый носитель, на который можно записать абонемент или оплатить проезд с баланса. По оценке Собянина, ключевое преимущество «Тройки» – ее универсальность, возможность оплачивать проезд практически во всех видах транспорта, включая речной.