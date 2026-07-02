Сенатор: Северный завоз охватывает два миллиона человек на Дальнем Востоке
2 июля 202618:55
Система северного завоза сегодня охватывает почти 3 тысячи населённых пунктов в 19 регионах страны, где проживают более 2 миллионов человек, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Северный завоз — это ключевая логистика для почти двух миллионов человек, которые живут там, где сами себя продуктами и топливом обеспечить не могут. Система работает, но требует постоянной донастройки — и законодатели вместе с Минвостокразвития сейчас именно этим занимаются», - заявил сенатор.
Сегодня для северного завоза задействовано 400 объектов транспортно-логистической инфраструктуры, в ближайшее время к ним добавится ещё 90. На обеспечение северного завоза в 2026 году предусмотрено 30 миллиардов рублей казначейских кредитов. Единый морской оператор северного завоза «Росатом Арктика» в этом году заключил соглашения с Якутией, Хабаровским и Камчатским краями, Сахалином и Чукоткой — в прошлом году оператор доставил на Чукотку 159,2 тысячи тонн грузов.
По словам сенатора, особенно показателен опыт Якутии: строительство 11 торгово-логистических центров позволило расширить ассортимент завозимой продукции с 40 до 400-700 наименований и одновременно снизить стоимость товаров для жителей. В 2027 году этот опыт планируют распространить на Чукотку и Красноярский край.
«Когда в посёлке за полярным кругом ассортимент в магазине вырастает в десять раз, а цены при этом снижаются — это конкретный результат для людей. Такие практики нужно масштабировать на всю Арктику», - подчеркнул Ролик.
Отдельное направление развития — цифровизация северного завоза. В 2025 году успешно введён первый этап единой цифровой системы ФГИС «Северный завоз» — модуль планирования. К 2027 году планируется полностью запустить цифровую экосистему, которая объединит планирование, закупки, расчёт логистики и её стоимости, а также мониторинг доставки грузов.
Ранее сообщалось, что грузопоток по Северному морскому пути вырос в 10 раз за десятилетие.
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