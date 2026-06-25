Грузопоток по Северному морскому пути вырос в 10 раз за десятилетие

Северный морской путь установил исторический рекорд грузопотока — в 2025 году по СМП перевезено 37 миллионов тонн грузов, что в 10 раз больше, чем десять лет назад, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик по итогам заседания коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Северный морской путь — это стратегический коридор, который меняет логистику всей страны и открывает для России новые возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил сенатор.

В 2025 году объём транзитных перевозок по Севморпути достиг рекордных 3,2 миллиона тонн. За первые пять месяцев 2026 года объём перевозок приблизился к 14,5 миллиона тонн, превысив показатели прошлого года на 13%. В рамках плана развития СМП построены два новых атомных ледокола, а ещё пара судов этого класса появилась ранее, до утверждения действующего плана. Флот пополнился шестью новыми судами аварийно-спасательного назначения, на орбиту выведены четыре спутника.

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Следующий шаг — развитие Северного морского пути в полноценный Трансарктический транспортный коридор, который объединит не только морские, но и речные и сухопутные маршруты, береговую инфраструктуру и инвестиционные проекты всей Арктики. Комплексный проект развития коридора будет представлен Президенту до конца 2026 года.

«Трансарктический коридор может стать реальной альтернативой Суэцкому каналу и Ормузскому проливу для грузопотоков между Азией и Европой. И мы будем использовать это преимущество», — заключил Ролик.

Ранее он рассказал НСН, что распространение льготной ипотечной программы на регионы Арктики стимулировало бурное строительство жилья.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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