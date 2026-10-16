Сенатор: Северный завоз на Чукотку завершается без срывов
Северный завоз на Чукотку выходит на завершающий этап: через Владивосток прошло 99% всех грузов, а нефтепродукты для нужд ЖКХ и энергетики доставлены в полном объёме, сообщил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик со ссылкой на данные Минтранса России.
«То, что почти весь критически важный груз прошёл через Владивосток без срывов — это результат слаженной работы портовиков, перевозчиков и федеральных структур. Приморье в очередной раз подтвердило свою роль опорного логистического узла для снабжения арктических территорий», — заявил он.
Всего в округ доставлено 148 тысяч тонн нефтепродуктов, 57 тысяч тонн угля и 22,4 тысячи тонн продовольственных и промышленных товаров. Завоз угля продолжается в Лаврентия, Уэлен, Конергино и Уэлькаль. К концу октября поставки нефтепродуктов и угля планируется полностью завершить. Запасы топлива на электростанциях «Чукотэнерго» к 1 ноября превысят нормативы Минэнерго.
Завершающие рейсы выполняют продовольственные суда Единого морского оператора «Вячеслав Анисимов» и «Никифор Бегичев». Они доставят продукты и товары первой необходимости в Анадырь, Угольные Копи, Беринговский, Лаврентия, Лорино, Провидения и прибрежные сёла Провиденского района. В порту Певек продолжается приёмка грузов для жителей Певека и Билибинского района.
«Северный завоз решает вопрос жизнеобеспечения людей в самых труднодоступных уголках страны. Когда кампания проходит в срок и без сбоев, это означает, что люди войдут в зиму с нормативными запасами топлива и продовольствия. Ради этого и выстраивается вся цепочка. Уверен, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития Северного морского пути и логистики всего Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор.
Ранее Александр Ролик заявил НСН, что система северного завоза сегодня охватывает почти 3 тысячи населённых пунктов в 19 регионах страны, где проживают более 2 миллионов человек.
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