Сенатор: Северный завоз на Чукотку завершается без срывов

Всего в округ доставлено 148 тысяч тонн нефтепродуктов, 57 тысяч тонн угля и 22,4 тысячи тонн продовольственных и промышленных товаров. Завоз угля продолжается в Лаврентия, Уэлен, Конергино и Уэлькаль. К концу октября поставки нефтепродуктов и угля планируется полностью завершить. Запасы топлива на электростанциях «Чукотэнерго» к 1 ноября превысят нормативы Минэнерго.

Завершающие рейсы выполняют продовольственные суда Единого морского оператора «Вячеслав Анисимов» и «Никифор Бегичев». Они доставят продукты и товары первой необходимости в Анадырь, Угольные Копи, Беринговский, Лаврентия, Лорино, Провидения и прибрежные сёла Провиденского района. В порту Певек продолжается приёмка грузов для жителей Певека и Билибинского района.

«Северный завоз решает вопрос жизнеобеспечения людей в самых труднодоступных уголках страны. Когда кампания проходит в срок и без сбоев, это означает, что люди войдут в зиму с нормативными запасами топлива и продовольствия. Ради этого и выстраивается вся цепочка. Уверен, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития Северного морского пути и логистики всего Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор.

Ранее Александр Ролик заявил НСН, что система северного завоза сегодня охватывает почти 3 тысячи населённых пунктов в 19 регионах страны, где проживают более 2 миллионов человек.

