Сенатор: Почти 80% выпускников остаются работать на Дальнем Востоке
Прием в университеты Дальневосточного федерального округа вырос с 27,8 тысячи человек в 2020 году до 34,5 тысячи в 2025-м, а доля выпускников, остающихся работать в макрорегионе, достигла 79,6%, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
По его словам, это переломный момент для кадровой политики региона.
«Шесть лет назад мы говорили о том, что дальневосточные вузы готовят кадры для других регионов. Сегодня почти восемь из десяти выпускников остаются здесь - это принципиально иная картина. Значит, регион стал конкурентоспособным не только как место учёбы, но и как место для профессионального старта», - отметил он.
Такой результат - это итог очередного этапа дальневосточного трека программы «Приоритет-2030». В программе участвуют 17 из 39 университетов округа, охватывая более 122 тысячи студентов - три четверти всего контингента ДФО. За время реализации трека вузам выделено 9,3 млрд рублей, ещё 2,9 млрд привлечено из внебюджетных источников. Созданы 38 новых научных лабораторий, 10 учебно-научных центров и более 200 новых образовательных программ. Впервые за многие годы университеты - участники выполнили контрольные цифры приёма на 99,8%.
«Цифры говорят о том, что программа работает. Но важно не останавливаться: следующий шаг - выстраивать связку между вузами и конкретными работодателями, чтобы подготовка студентов отвечала реальным запросам дальневосточной экономики», - подчеркнул сенатор.
Ранее Ролик заявил НСН, что Дальний Восток становится привлекательным образовательным центром для всей страны — спрос на высшее образование в регионе среди абитуриентов из других субъектов вырос в четыре раза, и сегодня каждый десятый студент приехал учиться на Дальний Восток из другого региона.
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